Makkelie fluit Bayern München in Champions League

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag in Oostenrijk de leiding over het duel in de Champions League tussen Red Bull Salzburg en Bayern München. Vorige week floot de 37-jarige Makkelie al de wedstrijd Juventus - FC Barcelona. De ploeg van trainer Ronald Koeman zegevierde toen in Turijn met 2-0.

Bayern München, de titelhouder in de Champions League, is de groepsfase goed begonnen met overwinningen op Atlético Madrid (4-0) en Lokomotiv Moskou (1-2). De Oostenrijkse kampioen Salzburg pakte thuis een punt tegen de Russische club (2-2) en ging vorige week in Madrid met 3-2 onderuit. Makkelie geeft om 21.00 uur het beginsignaal in het stadion van Salzburg.

Serdar Gözübüyük komt eveneens in actie in de Champions League. De 35-jarige arbiter fluit dinsdag (aftrap 18.55 uur) in Kiev de wedstrijd Sjachtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach. De club uit Oekraïne gaat na een verrassende zege op Real Madrid (2-3) en een gelijkspel tegen Internazionale (0-0) aan kop in de groep met 4 punten, de Duitsers hebben 2 punten. Ajax krijgt in Herning tegen de Deense kampioen FC Midtjylland te maken met de Schotse scheidsrechter Bobby Madden.

Bas Nijhuis leidt donderdag in de Europa League het duel tussen de Engelse club Leicester City en SC Braga uit Portugal. Beide clubs wonnen hun eerste twee groepswedstrijden. De aftrap in Leicester is om 21.00 uur.