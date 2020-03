Man United laat niets heel van AZ-beul LASK, Frankfurt staat voor hels karwei

Manchester United is er vanavond wél in geslaagd om in de Europa League te winnen van LASK Linz, iets wat AZ en PSV eerder niet lukte. The Red Devils deden dat zelfs met groot machtsvertoon. In de overige heenwedstrijden in de achtste finales die er werden afgewerkt zorgde FC Basel voor een grote verrassing bij Eintracht Frankfurt, terwijl Istanbul Basaksehir nipt won van FC Kopenhagen.

Net als de rest van de samenleving staat ook de voetbalwereld op dit moment volledig in het teken van de uitbraak van het coronavirus. De ene na de andere competitie wordt stilgelegd, waaronder de eredivisie, maar in de achtste finale van de Europa League werden donderdag ‘gewoon’ zes van de acht duels afgewerkt: Sevilla - AS Roma (het duel tussen Luuk de Jong en Justin Kluivert) en Internazionale - Getafe (de clash tussen de werkgever van Stefan de Vrij en de bedwinger van Ajax) werden eerder al wel helemaal afgelast.

LASK Linz - Man United 0-5

Dat gold niet voor de wedstrijd tussen LASK Linz en Manchester United, twee ploegen die eerder dit Europese seizoen te maken kregen met AZ. Beide teams speelden gelijk in Nederland (1-1 en 0-0) en wonnen thuis van het elftal van Arne Slot (2-0 en 4-0). De Oostenrijkers (die in de poule ook al vier punten pakten tegen PSV) kwamen dit keer na een halfuurtje op achterstand, omdat Odion Ighalo de bal schitterend binnenramde via de onderkant van de lat: 0-1.

Aan de hand van smaakmaker Bruno Fernandes was Man Utd in het spookachtig lege stadion eigenlijk de hele wedstrijd de betere ploeg, wat in de 58ste minuut resulteerde in de 0-2. Ighalo bezorgde de bal bij vleugelaanvaller Daniel James, die vanaf rechts naar binnen trok en de bal vervolgens in de korte hoek schoot. Niet veel later had het zelfs 0-3 moeten zijn, maar na een heerlijk hakje van Fernandes raakte Ighalo de paal.

In de slotfase werd de score alsnog enorm opgevoerd. Juan Mata rondde koeltjes af na een splijtende pass van Fred, Mason Greenwood schoot in blessuretijd de vierde binnen op aangeven van invaller Tahith Chong, waarna Andreas Pereira de eindstand zelfs op 0-5 bepaalde. Zodoende staan de Engelsen al met anderhalf been in de kwartfinale, terwijl LASK (in de vorige ronde dus verantwoordelijk voor de eliminatie van AZ) zich langzaam zal neerleggen bij uitschakeling.

Eintracht Frankfurt - FC Basel 0-3

Bij zowel Frankfurt als Basel ontbrak donderdagavond een Nederlandse spits: Bas Dost en Ricky van Wolfswinkel waren allebei niet inzetbaar. Kort voor de start van het duel kwam er overigens een opmerkelijk nieuwtje naar buiten. Mocht de return volgende week daadwerkelijk worden gespeeld (waar het nu niet op lijkt) dan is ook die wedstrijd in Frankfurt. Dit omdat er vanwege het coronavirus in Zwitserland niet gevoetbald mag worden.

De Duitsers zullen in die terugwedstrijd een behoorlijke achterstand goed moeten maken. Met een geweldige vrije trap tekende Samuele Campo voor rust al voor de 0-1, zo'n twintig minuten voor tijd zorgde invaller Kevin Bua met een handig wippertje voor de 0-2, waarna Fabian Frei in de slotfase zelfs voor de 0-3 zorgde. Frankfurt wacht dus een hels karwei. Overigens zal de mogelijke return ook zonder fans worden gespeeld, net als het heenduel.

Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen 1-0

Zonder Eljero Elia in de wedstrijdselectie speelde Istanbul Basaksehir de thuiswedstrijd tegen FC Kopenhagen wél met publiek. Zij zagen hoe de Turken weliswaar de meeste mogelijkheden kregen, maar (net als de Denen) lange tijd niet tot scoren kwamen. In de slotfase was het dan toch raak, toen aanvoerder Edin Visca een penalty benutte.