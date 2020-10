Man Utd wéér plaaggeest voor PSG, Ziyech en Luuk de Jong in evenwicht

Verliezend finalist Paris Saint-Germain is de nieuwe campagne in de Champions League begonnen met domper. In eigen huis ging de Parijse miljardenformatie tegen Manchester United met 1-2 onderuit. Chelsea en Sevilla speelden gelijk in hun onderlinge duel, terwijl Angeliño de grote man was bij RB Leipzig.

Groep H

In Parijs stond een van de fraaiste affiches van de eerste speelronde op het programma, maar beide ploegen startten zonder Nederlanders in de basis: zowel PSG-linksback Mitchel Bakker als Man Utd-middenvelder Donny van de Beek begon als reserve. Zij zagen vanaf de bank hoe de bezoekers op bijzondere wijze op voorsprong kwamen. Na een overtreding op Anthony Martial mocht Bruno Fernandes een strafschop nemen. Hij faalde, maar omdat PSG-keeper Keylor Navas te vroeg van zijn lijn kwam, kreeg hij een herkansing. Die benutte hij wél: 0-1.

Na de pauze duurde het echter maar een paar minuten voordat PSG de score weer gelijk had getrokken. Uit een corner van Neymar kopte Martial de bal in zijn eigen doel. PSG had daarna nog alle tijd om de winst te pakken, maar dat gebeurde niet. Integendeel: in de slotfase trok Man Utd (dat PSG twee jaar geleden uit de achtste finale knikkerde) de wedstrijd dankzij een fraaie knal van Marcus Rashford naar zich toe: 1-2. Kort daarna mocht Van de Beek nog invallen, Bakker was al eerder binnen de lijnen gekomen, maar de goal van Rashford bleek de winnende.

In dezelfde poule was er bij RB Leipzig - Istanboel Basaksehir een hoofdrol weggelegd voor Angeliño. De voormalige linksback van onder meer PSV en NAC Breda scoorde voor rust zowaar twee keer namens de thuisploeg. Bij de 2-0 was hij eindstation van een snelle aanval, na een flater achterin bij Basaksehir, maar de openingsgoal was wonderschoon. Hij kreeg een diepe bal in de loop mee, draaide in één keer weg bij zijn tegenstander door de bal achter zijn standbeen langs mee te nemen, waarna hij hard raak schoot (zie video onderaan het artikel). Die 2-0 bleek de eindstand, daar kon invaller Justin Kluivert namens RB Leipzig geen verandering meer in brengen.

Groep E

Bij Chelsea - Sevilla begon Hakim Ziyech namens de thuisploeg op de bank, maar net zoals afgelopen weekend (de 3-3 tegen Southampton) mocht de ex-Ajacied in de tweede helft invallen. Het stond bij de entree van Ziyech na een uur nog 0-0 tegen de ploeg van basisklant Luuk de Jong, het elftal dat vorig seizoen de Europa League won. Sevilla was in de eerste helft de betere ploeg, maar het goede positiespel leverde nauwelijks uitgespeelde kansen op. De Jong kreeg zelfs geen enkele mogelijkheid.

De thuisploeg speelde na rust heel wat voortvarender en met meer dreiging. Kurt Zouma en spits Timo Werner waren dichtbij een goal. In de 62e minuut viel Ziyech in voor Mason Mount. De oud-Ajacied stond nog maar net in het veld, of Sevilla scoorde bijna. Een snoeiharde volley van invaller Jordán scheerde rakelings over het doel. Het duel wilde ook in de slotfase niet ontvlammen. Zyech kon zich amper onderscheiden en De Jong bleef ook in de tweede helft onzichtbaar: het bleef 0-0.

Na de eerste speelronde staan alle teams in deze poule nog op gelijke hoogte, want Stade Rennes en FK Krasnodar (waar ex-Feyenoorder Tonny Vilhena in de basis begon) speelden gelijk in het ‘duel der CL-debutanten. Na een rake penalty van Sehrou Guirassy tekende Cristian Ramírez met een heerlijk afstandschot voor de gelijkmaker en daarmee ook de 1-1 eindstand.

