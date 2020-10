ManUnited met Van de Beek tegen Leipzig

Atalanta - Ajax Zelden was switch van nationaal naar internatio­naal voetbal zo groot

27 oktober Van de recordzege in Venlo naar de storm in Bergamo. Ajax moet vanavond de Italiaanse doelpuntenmachine Atalanta van zich af houden om de kansen op overwintering in de Champions League levend te houden. Doemdenken is er niet bij voor de ploeg, die blaakt van het zelfvertrouwen.