ManUnited mogelijk zonder De Gea tegen PSG

Napoli-trai­ner Gattuso weet: de legende Maradona verdwijnt nooit

27 november Napoli is extra gemotiveerd om dit seizoen een prijs te pakken. De club uit Napels wil de overleden Diego Maradona, icoon van de club en de stad, eren met een trofee. ,,Diego is een legende en die verdwijnt nooit. Hij is onsterfelijk”, zei trainer Gennaro Gattuso na de zege in de Europa League op Rijeka (2-0).