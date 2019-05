Marathonman Blind is nog lang niet leeg

Daley Blind speelt vanavond tegen Tottenham Hotspur zijn 63ste (!) wedstrijd van het seizoen. Maar hij is nog lang niet op. ,,Ik voel me nog lekker.”

Door Daniël Dwarswaard

Zijn overstap afgelopen zomer van Manchester United naar Ajax heeft, zo zegt Daley Blind, zelf sowieso nooit als een stap terug gezien. Maar dat hij vanavond een halve finale van de Champions League speelt, had hij natuurlijk ook nooit kunnen bedenken. Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen, op een ongekende manier.

Blind is de laatste maanden de leider die technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag afgelopen zomer al in hem zagen. Blind stuurt, overtuigt, speelt vol vertrouwen en houdt zijn medespelers bij de les. Wedstrijd nummer 63 van het seizoen speelt hij dus vanavond tegen Tottenham Hotspur, inclusief de interlands met het Nederlands elftal. Met dat 63ste duel komt hij overigens op gelijke hoogte met Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay, op de ranglijst van Nederlanders met de meeste CL-optredens. Hij passeert Wilfred Bouma en Dirk Kuyt.

De enige wedstrijd die hij dit seizoen miste? Blind weet het zelf direct. ,,De bekerwedstrijd tegen de amateurs van Te Werve. Ik vind het heerlijk om zoveel te spelen. Na de winterstop voel ik me heel sterk. Ik had vorig seizoen in Engeland een blessure en miste veel wedstrijden. Nu zit ik helemaal in het juiste ritme.’’

Zijn vader Danny, die met Ajax in 1995 de Champions League won, zei onlangs dat Daley steeds meer op hem gaat lijken als voetballer. Qua leiderschap in het veld ook. Daley is er wel aan gewend, die eeuwige vergelijking met zijn succesvolle vader. ,,Ik zie het als een compliment. Ik ben trots op hem.’’