Marathonploeg Wolves hard op weg naar recordseizoen van 393 dagen

‘Wie had dat gedacht?’ Het is de slogan van Telfort, maar zou ook goed die van Wolverhampton Wanderers kunnen zijn. Alleen krijgt de club uit Engeland in tegenstelling tot die man uit de reclame van de kabelaar alleen steeds meer in plaats van steeds minder. En dan vooral wedstrijden. In een seizoen dat al meer dan dertien maanden duurt, speelde Wolverhampton Wanderers al 58 officiële wedstrijden.

De kwartfinale vanavond tegen Sevilla is de grootste test tot nu toe. Ook al heeft het Portugees getinte elftal van Nuno Espírito Santo (kortweg Nuno) bewezen van iedereen te kunnen winnen. Zo was Wolves in de afgelopen Premier League twee keer te sterk voor Manchester City.

Toch is Wolves de grootste verrassing bij de laatste acht van Europa’s tweede toernooi. 48 jaar geleden kwam de club uit de West Midlands voor het laatst zover. Maar bovenal duurde een Europese campagne nooit zo ontzettend lang. Op donderdag 25 juli 2019 was Wolves al in de tweede voorronde van de Europa League actief.

Om nu in Duisburg terecht te komen, moesten de Engelsen vorige zomer al naar Noord-Ierland (Crusaders), Armenië (Pyunik Erewan) en Italië (Torino). Tel daar het volle programma in eigen land bij op en het maakt het seizoen van Wolves alleen maar wonderlijker. Want tussendoor werd ‘Europees’ afgerekend met Braga, Besiktas, Slovan Bratislava, Espanyol en meest recent Olympiakos.

Toch duurt de campagne voor trainer Nuno gevoelsmatig nog veel langer. Hij kijkt in aanloop naar het duel met Sevilla terug naar het moment dat hij in mei 2017 begon bij – toen nog – de nummer 15 van het Championship, het tweede niveau in Engeland. ,,Niet alleen dit seizoen is een lange reis, we zijn drie jaar geleden met in de basis dezelfde spelers begonnen”, zegt de Portugees.

Mede vanwege de overvloedige Portugese invloeden kon Wolves na de promotie twee keer als zevende eindigen. De connectie komt voort uit de belangen die de Chinese clubeigenaren hebben in de handel van spelersagent Jorge Mendes. De zaakwaarnemer van onder anderen Cristiano Ronaldo bracht menig landgenoot naar het Molineux Stadium.

Zo had middenvelder Rubén Neves in 2017 bijvoorbeeld de clubs voor het uitkiezen en tóch ging het toptalent van Champions League-deelnemer FC Porto naar de club van het tweede Engelse niveau. Tegen de grenzen van het financieel toelaatbare volgens velen. Neves is met landgenoot João Moutinho nog altijd één van de steunpilaren van Wolves.

Terug naar die lange reis. Als vanavond het beginsignaal klinkt, is dat voor Wolves dus al de 59ste keer dit seizoen. Om daar nog een halve finale tegen Manchester United aan toe te voegen, wacht eerst Sevilla. De nummer 4 van Spanje is al achttien wedstrijden ongeslagen en is bovendien als vijfvoudig winnaar zo thuis in de Europa League als een Portugees op dit moment in Wolverhampton.

Natuurlijk heeft de club van Luuk de Jong ook een heel lang seizoen, maar – anders dan Wolves – begon de Spaanse subtopper half september pas in de groepsfase. Wolves moet zich ook nog zien te plaatsen voor opnieuw Europees voetbal. Op de laatste speeldag zakte het naar plek 7 en greep later net naast het toegangsbewijs, omdat nummer 8 Arsenal de FA Cup won.

Nuno heeft dus nog één kans op een volgende deelname: zorgen dat wedstrijd 60 en 61 er ook nog komen. Dat wil zeggen dat ze op 21 augustus in Keulen in de finale staan, waardoor het recordseizoen van marathonploeg Wolverhampton Wanderers straks mogelijk 393 dagen duurt.

Volledig scherm Moutinho neemt een corner tegen Olympiakos. © Getty Images