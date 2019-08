Mazraoui fit voor belangrijk duel met PAOK

Mazraoui liet zich zaterdag tijdens het thuisduel met FC Emmen (5-0) uit voorzorg vervangen. De rechtsback vertelde dat hij steeds meer last van zijn onderrug kreeg, waarschijnlijk veroorzaakt door een bilspier.

Ajax en PAOK speelden vorige week hun eerste duel in Griekenland gelijk (2-2). ,,Dat is een goed resultaat", zei Ten Hag. ,,Maar wij gaan dinsdag de wedstrijd in om te winnen. Dat past bij ons, we willen aanvallen en domineren."



De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en PAOK strijd in een dubbele ontmoeting met Qarabag of APOEL Nicosia om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De verliezer moet tegen Slovan Bratislava of Dundalk de groepsfase van de Europa League zien te bereiken.