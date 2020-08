Mbappé bij PSG inzetbaar tegen RB Leipzig

Leipzig is niet bang voor Atlético: ‘Geen Werner? Ik heb meer goede spelers’

13 augustus Leipzig is aan de vooravond van de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid optimistisch. ,,Dat de beslissing in één wedstrijd valt is voor ons een voordeel", zegt coach Julian Nagelsmann. ,,Want dan is de kans op een verrassing veel groter."