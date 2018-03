Messi maakt 100ste CL-treffer

Courtois: Ik moet als man mijn fout erkennen

23:47 Doelman Thibaut Courtois van Chelsea was in Barcelona de schlemiel van de avond. De Belgische keeper liet twee keer een schot van uitblinker Lionel Messi tussen zijn benen door glippen (1-0 en 3-0). Mede daardoor was er voor de Engelse club, die vorige maand het favoriete Barcelona nog op 1-1 hield, geen redden meer aan in Camp Nou.