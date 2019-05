Messi tegen Van Dijk en Wijnaldum: wie plaatst zich voor de finale?

Matchwin­ner Van de Beek: ‘Hebben getoond dat we kunnen knokken’

0:00 Donny van de Beek schoot Ajax in Londen naar de overwinning op Tottenham Hotspur. ,,Een mooi moment’', zo keek hij bij Veronica terug op zijn treffer in de openingsfase. ,,Het was de beloning voor een heel goed begin van ons. We speelden zeer goed. Helaas hebben we dat niet het hele duel kunnen vasthouden.’'