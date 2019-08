Messi viert persoonlijk succesje: mooiste goal van het seizoen

Barcelona leidde al met 2-0 in het eigen Camp Nou totdat Messi mocht aanleggen voor een vrije trap van zo'n dertig meter afstand van het doel van Liverpool-keeper Alisson Becker. De Argentijnse sterspeler krulde de bal keihard over het hoofd van Joe Gomez in de kruising van het doel: 3-0.



Het zou echter niet voldoende zijn voor Barcelona. In de return op Anfield won Liverpool met liefst 4-0 waardoor niet Barça, maar The Reds naar de finale van het miljoenenbal ging. Daarin won Liverpool uiteindelijk met 0-2 van Tottenham Hotspur.



Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro, Ivan Rakitic, Cristiano Ronaldo, Ismaïla Sarr en Katerina Svitková maakten ook kans op de prijs. Via de site van de UEFA kozen voetbalfans echter voor de vrije trap van de Argentijnse sterspeler van Barcelona.