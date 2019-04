Met steeds grotere ogen kijkt de wereld naar Ajax

Poll | Wie is dit seizoen de grote uitblinker bij Ajax in Europa?

7:30 Ajax speelde dit seizoen al zestien wedstrijden in de Champions League. Daarvan won het er negen, speelde het er zes gelijk en verloor het er pas één. Een prachtige teamprestatie van de ploeg van coach Erik ten Hag, maar ook het resultaat van vele spelers die individueel boven zichzelf uitstijgen. De vraag is: wie is dit seizoen de allerbeste Ajacied in Europa?