Mijlpaal in CL met eerste vrouwelijke scheidsrechter: ‘Ik zou toch wat meer op mijn woorden passen’

Een bijzonder moment vanavond in de Champions League. Voor het eerst in de historie van het toernooi wordt een wedstrijd geleid door een vrouwelijke scheidsrechter. De Française Stéphanie Frappart fluit het duel tussen Juventus en Dinamo Kiev. ,,Man, vrouw; wat maakt het uit? Kwaliteit moet de doorslag geven.”

Door Dennis van Bergen



Nee, een golf van opwinding brengt de aanstelling van Stéphanie Frappart voor de wedstrijd Juventus – Dinamo Kiev niet teweeg. Daarvoor is het fenomeen van vrouwelijke scheidsrechters in het mannenvoetbal misschien ook wel al te nadrukkelijk ingeburgerd. Maar bijzonder is het vanavond onmiskenbaar, het feit dat voor het eerst een vrouw een duel in de Champions League leidt.

,,Ik kijk er best naar uit, moet ik je zeggen”, stelt Fons Groenendijk, voormalig trainer van onder meer ADO Den Haag, Excelsior en Willem II. ,,Al moeten we er, denk ik, ook weer niet te veel de nadruk op leggen. Als jonge voetballer zou het voor mij misschien een thema zijn geweest. Maar nu? Man, vrouw; wat maakt het uit? Kwaliteit moet de doorslag geven. Levert ze die kwaliteit - en dat doet ze blijkbaar - dan wordt ze moeiteloos geaccepteerd door voetballers.”



Nieuw is het voor Frappart niet om wedstrijden op hoog niveau te fluiten. De 36-jarige Française floot al diverse wedstrijden in de Ligue 1 en de Europa League. Ze had daarnaast de leiding tijdens de finale van de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. En ook de finale van het WK voor vrouwen in 2019, tussen Nederland en Verenigde Staten (0-2), kwam voor haar rekening.

Quote Ik vind het een prima ontwikke­ling, passend bij de tijd waarin we leven. Mario van der Ende

,,Maar veelzeggend is het wel dat Frappart vanavond een wedstrijd leidt waar niet zo gek veel meer op het spel staat”, signaleert voormalig toparbiter Mario van der Ende. ,,Kennelijk willen ze haar toch in de relatieve luwte laten starten. Hoe dan ook: ik vind het een prima ontwikkeling, passend bij de tijd waarin we leven.”

Volledig scherm Stépanie Frappart tijdens de WK-finale tussen Nederland en de Verenigde Staden in 2019. © BSR Agency

De aanstelling van Frappart in de Champions League past in een veel bredere tendens. In Duitsland was de vrouwelijke arbiter Bibiana Steinhaus actief in de Bundesliga. En in Nederland timmert Shona Shukrula al jaren hard aan de weg. ,,Ik wil de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het betaalde voetbal worden”, zei de Alkmaarse begin dit seizoen nog, nadat ze tijdens de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Telstar haar debuut had gemaakt als vierde official in de eerste divisie.

Quote Voetbal­lers zullen zich wat liever opstellen. Scheids­rech­ter of niet; het is tenslotte toch een dame tegen wie je praat



Patrick Pothuizen

En toch: is het voor een vrouw niet lastig in de conservatieve machowereld die het voetbal nog altijd is? Anders gezegd: is het voor een voetballer anders om een gele kaart te krijgen van Shukrula of Frappart, dan van pakweg Pol van Boekel of Siemen Mulder? ,,Heel stiekem denk ik dat je wel een andere dynamiek gaat zien”, voorspelt Patrick Pothuizen, de oud-verdediger van NEC die wel wat ervaring heeft op het gebied van gele kaarten pakken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Youri Petrov van FC Twente duel met Patrick Pothuizen van NEC. De verdediger van de Nijmegenaren pakte 84 gele kaarten in zijn carrière. © anp Liefs 84 kreeg hij er, nog altijd een record. ,,In mijn tijd had je Pieter Vink. Die schold je, wanneer de emoties een beetje opliepen, moeiteloos uit voor ‘blinde vink’. Tegen Dick Jol was het ook altijd prima schelden, juist omdat hij zo lekker terug schold. Ik geloof toch dat ik me als voetballer anders zou gedragen tegen een vrouw. Netter, beleefder. Ik zou wat meer op mijn woorden passen. Ik vermoed dat je dat ook zult zien tijdens Juventus – Dinamo Kiev. Voetballers zullen zich wat liever opstellen. Scheidsrechter of niet; het is tenslotte toch een dame tegen wie je praat.”