Milambo (16) lost Wijnaldum af als jongste Feyenoord-debutant ooit: ‘Mensen zeggen dat ik op Pogba lijk’

Met nog een kleine kwartier op de klok (76ste minuut) stond Feyenoord al met 3-0 voor tegen FC Luzern in de return van de voorronde in de Conference League. Daarmee was een ticket voor de play-offronde al binnen en dus besloot Slot wat jonge jongens de kans te geven. Nadat de achttienjarige Lennard Hartjes al mocht debuteren, mocht dus ook Milambo zijn eerste officiële minuten voor Feyenoord maken.



Milambo kwam in het veld voor Guus Til en met zijn 16 jaar en 131 dagen was hij nét iets jonger dan Georginio Wijnaldum, die 16 jaar en 148 dagen was toen hij in 2007 debuteerde voor Feyenoord. Over die statistiek: ,,Ik wist het wel van tevoren, ja. De jongens zeiden het in de kleedkamer tegen me. Mijn voorganger? Wijnaldum! Hij is meer van de bal afpakken en ik ben meer aanvallend", zei Milambo bij ESPN.



Over zijn debuut: ,,De trainer had er niets over gezegd en ik had er ook geen rekening mee gehouden. Dit seizoen? Ik denk dat het een heel mooi seizoen wordt. Ik heb nog niet gehoord of ik er bij mag blijven. Mijn voorbeeld? Heb ik niet echt, maar veel mensen zeggen dat ik op Pogba lijk.”