Mitroglou al meteen bij PSV-selectie tegen Limassol

Het is PSV gelukt de 31-jarige Griek in recordtempo speelgerechtigd te krijgen. De club had tot woensdagavond 24.00 uur de kans Mitroglu aan te melden bij de UEFA voor beide duels in deze laatste voorronde van de Europa League. Was de aanmelding niet voor die deadline binnen, dan had Mitroglou ook volgende week niet mogen meedoen in de return op Cyprus.