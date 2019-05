Mkhitaryan mist Europa Leaguefinale in Bakoe om veiligheidsredenen

,,We hebben er alles aan gedaan om ‘Micki’ onderdeel te maken van onze ploeg”, schrijft Arsenal in een statement op de website. ,,Maar na een gesprek met Micki en zijn familie hebben we besloten dat hij geen onderdeel uitmaakt van het team.”



Arsenal, dat op 29 mei in de finale aantreedt tegen Chelsea, zegt zeer teleurgesteld te zijn dat Mkhitaryan niet mee kan doen in een grote Europese finale vanwege de omstandigheden.