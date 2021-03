Moeilijke opdracht voor Gladbach in Manchester

Europa League Blunderen­de keeper kost Bosz met Bayer de kop, ook Leicester en Club Brugge uitgescha­keld

26 februari Ajax hoeft in de beslissende fase van de Europa League in ieder geval geen rekening meer te houden met Bayer Leverkusen en Leicester City. Peter Bosz verloor ook in eigen huis van het Zwitserse Young Boys (0-2), terwijl de nummer 3 van de Premier League zich verslikte in Slavia Praag: 0-2.