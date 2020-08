Mogelijk minder prijzengeld in Champions League en Europa League

De bond vreest minder inkomsten via de sponsors omdat de toernooien vanaf de kwartfinales bestaan uit één wedstrijd in plaats van de gebruikelijke twee (thuis en uit).



De UEFA onderzoekt momenteel de gevolgen van de lagere inkomsten. ,,Er is nog geen uitsluitsel, maar we verwachten een beperkte impact in de verdeling van de inkomsten voor de clubs", liet de bond weten.

De Europese bond had voor dit jaar 2,55 miljard euro begroot om te verdelen onder de deelnemende clubs, waarbij 2,04 miljard was gereserveerd voor de clubs in de Champions League. Beide toernooien worden deze maand afgemaakt, te beginnen met resterende returns in de achtste finales. De Europa League wordt woensdag al hervat.

De Champions League wordt vanaf de kwartfinales afgemaakt in Lissabon, de Europa League in vier steden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen: Gelsenkirchen, Keulen, Düsseldorf en Duisburg. Alles om reizen en daarmee mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken