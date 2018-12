Mourinho sneert naar reservespelers

,,Dit was voor hen een mooie wedstrijd om te spelen, in een competitie waarin iedereen zich wil laten zien'', aldus Mourinho. ,,Maar in de eerste helft speelden we te passief. Er zat geen overtuiging en ambitie in ons spel. Pas toen ik na rust een paar wissels doorvoerde die ik eigenlijk niet wilde maken, ging het een stuk beter.''



De Portugees bracht in de tweede helft Ashley Young, Jesse Lingard en Marcus Rashford in de ploeg. Hij had die Engelsen liever willen sparen met het oog op de topper zondag tegen Liverpool. Marcos Rojo viel halverwege geblesseerd uit en voegde zich in de ziekenboeg bij Chris Smalling, Victor Lindelöf, Matteo Darmian, Anthony Martial, Diogo Dalot en Alexis Sánchez.