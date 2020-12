Mourinho spaart Kane voor derby met Arsenal

Hetzelfde geldt voor verdediger David Luiz, die namens Arsenal het duel in de Europa League met het eveneens Oostenrijkse Rapid Wien moet laten schieten. Maar ook de Braziliaan hoopt aanwezig te zijn bij de kraker in de Premier League.

,,Kane heeft een goede kans om Arsenal te halen”, zei Mourinho. Over de aard van diens blessure wilde de Portugees niets kwijt. ,,Ik wil niet liegen, ik wil niets verbergen met betrekking tot de vraag of hij gaat spelen of niet. Mijn gevoel is dat hij gaat spelen.”

Bij Arsenal is David Luiz nog niet volledig hersteld van de botsing met Raúl Jiménez in de verloren thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, afgelopen zondag. Beiden kwamen hard met de hoofden tegen elkaar. Jiménez liep een schedelbreuk op, maar de schade bij Luiz bleef beperkt tot een snee in zijn hoofd. Arsenal-trainer Mikel Arteta vertelde woensdag dat de verdediger in principe tot de selectie behoort voor het duel met Spurs ‘als hij comfortabel genoeg is om de bal te koppen’.

In Oostenrijk heeft Tottenham aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de volgende ronde in de Europa League. Het nog foutloze Arsenal is al verzekerd van de knock-outfase.

Volledig scherm © AFP