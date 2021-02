Napoli onderuit bij Granada, invaller Bogarde speelt gelijk met Hoffenheim

UEFA opent zaak tegen arbiters na vermeend racisme richting Webo

11 februari De Europese voetbalbond UEFA is een tuchtrechtelijke zaak begonnen tegen de arbitrage in de Champions Leaguewedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir. De vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, zou zich in die wedstrijd racistisch hebben uitgelaten richting de assistent-trainer van de Turkse club, Pierre Webo. De spelers van beide clubs besloten daarop van het veld te stappen.