Napoli wint opnieuw van Liverpool, Salzburg haalt uit tegen Genk

Liverpool won vorig seizoen de Champions League, maar in de poulefase verloor de ploeg van Jürgen Klopp vorig jaar wel drie van de zes wedstrijden. Op 3 oktober 2018 werd er met 1-0 verloren van Napoli door een goal van Lorenzo Insigne in blessuretijd. Nu viel de goal van Napoli ook heel laat. José María Callejón ging tien minuten voor tijd makkelijk naar de grond na een lichte overtreding van Andy Robertson, maar de bal ging na overleg met de VAR toch op de stip. Dries Mertens schoot de penalty goed binnen. In de blessuretijd maakte Fernando Llorente, die op 1 juni nog met Tottenham Hotspur tegen Liverpool speelde in de finale, er zelfs nog 2-0 van na een foute pass van Virgil van Dijk en een misverstand in de verdediging van Liverpool.

RB Salzburg haalt uit tegen Genk

In de andere wedstrijd in poule E haalde RB Salzburg flink uit tegen Racing Genk. Het werd liefst 6-2 in de Red Bull Arena. RB Salzburg deed al tien keer mee aan de voorronde van de Champions League, maar plaatste zich nooit voor het hoofdtoernooi. In de Europa League behaalde RB Salzburg de afgelopen seizoenen al wel veel punten binnen voor Oostenrijk, waardoor het nu zonder voorrondes kon instromen in de poulefase van de Champions League. Daarin vestigde vanavond vooral Erling Braut Haland zijn naam. De Noorse spits, pas 19 jaar en 58 dagen oud, de jongste speler ooit in een Europees toernooi met een hattrick in de eerste helft. Haland staat nu al op 17 goals in negen wedstrijden voor RB Salzburg, dat hem begin dit jaar voor 5 miljoen overnam van Molde FK.