Nederlanders tellen weer mee in de Champions League

Hoeveel Nederlanders we na de winter nog terugzien in de Champions League is echter de vraag. Sowieso komen die van Ajax nog in actie, maar na gisteravond weten al zeven van de zeventien Nederlanders die tot nu toe in actie kwamen dat het CL-avontuur er voor hen na de laatste groepswedstrijd op zit. Dat geldt niet voor Arjen Robben en Justin Kluivert. Zij zijn met Bayern München en AS Roma al verzekerd van een plek bij de laatste zestien ploegen.



Datzelfde geldt uiteraard voor Kluiverts ploeggenoot Rick Karsdorp, al is zijn uitzicht op speelminuten wel erg vertroebeld in Rome. Jasper Cillessen kan zich met Barcelona wel nog in het rijtje voegen. Dan moet echter eerst Marc-André Ter Stegen een blessure of schorsing oplopen.