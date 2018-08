Neres ontbreekt bij Ajax tegen Kiev door hamstringblessure

Ten Hag schat kansen van Ajax tegen Dinamo Kiev 'fif­ty-fif­ty' in

20 augustus Trainer Erik ten Hag van Ajax denkt dat zijn ploeg in staat is om ook met Dinamo Kiev af te rekenen en zo het hoofdtoernooi van de Champions League te halen. ,,Deze ploeg is sterker dan Sturm Graz en Standard Luik, dit is een treetje hoger. We hebben twee heel goede dagen nodig'', zegt Ten Hag in een interview op het tv-kanaal van Ajax. ,,Het is mogelijk, de kansen liggen 'fifty-fifty'.''