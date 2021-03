Neuer en Coman twijfelgevallen voor return tegen Lazio

Champions LeagueHet is onduidelijk of Bayern München morgen in de achtste finale van de Champions League tegen Lazio kan beschikken over doelman Manuel Neuer. De doelman is niet fit, evenals aanvaller Kingsley Coman. Tot paniek leidt dat nog niet direct bij de titelhouder, aangezien Bayern het eerste duel in Rome met 4-1 won.