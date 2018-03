Nu dan wél stuntjes in de Champions League?

Door Daniël Dwarswaard

Vanavond:

Manchester United - Sevilla

Eerste wedstrijd 0-0

Stuntkans: zeker aanwezig

Sevilla, met de Italiaanse trainer Vincenzo Montella, kreeg afgelopen weekend nog een tik te verwerken in de Spaanse competitie door in eigen huis met 0-2 te verliezen van Valencia. Daardoor is plaatsing voor de Champions Leaugue volgend seizoen zo goed als uitgesloten. Daarom nog een stunt in deze editie? De uitgangspositie is in ieder geval niet kansloos. Sevilla hield United in de heenwedstrijd van scoren. Een stiekem doelpuntje vanavond op Old Trafford kan daarom wonderen doen. Al zal José Mourinho zijn tactische plan alweer klaar hebben.

Volledig scherm José Mourinho © EPA

AS Roma - Sjachtar Donetsk

Eerste wedstrijd 1-2

Stuntkans: sowieso verrassende kwartfinalist

Hoe het ook afloopt vanavond in Stadio Olimpico, met AS Roma of Sjachtar Donetsk krijgt de Champions League sowieso een redelijk verrassende ploeg in de kwartfinale van de Champions League. Al zagen we eerder dit seizoen al de kracht van de Oekraïners tegen Feyenoord. Vooral dankzij de Brazilianen Marlos, Fred, Taison en Ismaily liggen zij na de 2-1 thuiszege op koers voor een plek in de kwartfinale. Al hebben Kevin Strootman en co genoeg aan een 1-0 zege om Juventus te vergezellen als Italiaanse club bij de laatste acht.

Volledig scherm Kevin Strootman © Getty Images

Morgen:

FC Barcelona - Chelsea

Eerste wedstrijd 1-1

Stuntkans: aanwezig

Om de zoveel tijd komt de discussie weer: is het nu dan klaar met FC Barcelona? Steeds is het antwoord nee. Onder de nieuwe coach Ernesto Valverde dendert de club weer naar de landstitel. Maar het doel is groter: na twee CL-zeges op rij van aartsrivaal Real Madrid vinden ze het in Catalonië wel weer tijd voor een andere Spaanse winnaar. De uitgangspositie is gunstig na de 1-1 in Londen. Al blijft de ploeg van trainer Antonio Conte een listige ploeg om te bestrijden.

Volledig scherm Lionel Messi © Getty Images

Besiktas - Bayern München

Eerste wedstrijd 0-5

Stuntkans: uitgesloten

Tsja, dit is de enige wedstrijd die nergens meer om gaat. Bayern München vernederde tijdens de eerste wedstrijd de Turkse kampioen Besiktas. Dus kan de Duitse grootmacht ontspannen afreizen naar Turkije. Arjen Robben doet uit voorzorg bijvoorbeeld al niet mee. Hij kan zich richten op de competitiewedstrijd aankomend weekend tegen RB Leipzig. Bayern kán dit weekend al kampioen worden, al heeft het daar wel de hulp van de concurrentie voor nodig.