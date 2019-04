‘Of we nu zelf een gigant zijn? Dat kan je misschien wel zeggen’

Na de spectaculaire winst van vorige maand op Real Madrid in de achtste finales wil Ajax de Champions League van nog een favoriet voor de eindzege beroven. Een nieuwe stunt bij Juventus moet de ploeg uit Amsterdam voor het eerst in 22 jaar weer naar de halve finales van het belangrijkste toernooi voor clubs brengen.

,,Buongiorno”, zei trainer Erik ten Hag toen hij vlak voor de training achter de tafel van een overvolle perszaal plaatsnam. De oefenmeester uit Haaksbergen heeft dit seizoen aan bravoure gewonnen, net als zijn ploeg die maar grenzen blijft verleggen. ,,We begonnen in de voorronden, nu staan we tussen de giganten”, zei de coach van Ajax. ,,Of we zelf een gigant zijn? Ja, zo kan je dat misschien wel zeggen.”

Juventus blijft de favoriet voor een plaats bij de laatste vier, erkent Ten Hag. ,,Dat waren ze al en dan zijn ze zeker na de 1-1 van vorige week. Maar wij hebben Juventus in Amsterdam erg onder druk gezet. Als we hier iets effectiever zijn, dan kunnen wij ze uitschakelen. Daar geloven we echt in. Als wij goed zijn, dan kunnen we veel bereiken”

Vertrouwen

Ajax moet scoren in Turijn. De Europese wedstrijden van eerder dit seizoen geven de koploper van de eredivisie vertrouwen. Van de vijftien voorgaande ontmoetingen in de voorronden en het hoofdtoernooi trof de ploeg alleen geen doel in de uitwedstrijd bij Dinamo Kiev. Als zijn rechter hamstring Frenkie de Jong niet in de steek laat, hoeft trainer Ten Hag alleen maar een vervanger voor de geschorste Nicolas Tagliafico aan te wijzen. De kans is groot dat Noussair Mazraoui als linksback start, zodat Joël Veltman, Matthijs de Ligt en Daley Blind op hun favoriete positie achterin kunnen spelen.