Onana klaar voor strafschoppen: ‘Born ready’

Door Daniël Dwarswaard Het is altijd vermakelijk om naar Andre Onana te luisteren. De lach is nooit ver weg bij de keeper van Ajax. Ook niet als het over een eventuele strafschoppenserie gaat die vanavond tegen Juventus wellicht beslist welke club de halve finale van de Champions League haalt. Of hij er klaar voor is? In Engels met een grappige tongval. ‘ I’m born ready.’

Tegen Roda JC in het bekertoernooi ging Ajax door na een strafschoppenserie. Kostas Lamprou stond toen op doel bij Ajax, maar vlak voor de penalty’s bracht Ten Hag Onana in het veld, Ajax won die serie. Natuurlijk is alles hier in Turijn zoveel anders dan in het Parktstad Limburg Stadion, maar Ten Hag heeft veel vertrouwen in Onana. Tijdens de persconferentie in het Allianz Stadion van Juve: ,,We beschikken over een penaltykiller en die zit naast me.’’