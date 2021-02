Ondanks echec PSV heeft Nederland plek zeven op coëfficiëntenranglijst voor het grijpen

Fataal werd de uitschakeling echter niet, omdat eerder op de avond in Amsterdam het tegenovergestelde gebeurde. Ajax stootte ten koste van Lille (2-1 zege) wél door naar de laatste 16, waardoor het Nederlandse voetbal de grote winnaar van de avond werd. Naast het feit dat het liefst 0,8 punt bijschreef, zag het alle concurrenten falen in de jacht op coëfficiëntensucces. Vooral de uitschakeling van het Russische Krasnodar is interessant. Rusland heeft door de nederlaag van Tonny Vilhena en consorten geen Europese deelnemers meer.



Ajax kan Nederland daarmee al in de volgende ronde aan de felbegeerde zevende plaats helpen. De achterstand op Rusland bedraagt slechts 0,382 punt. Ajax hoeft in de achtste finales van de Europa League dus slechts één zege te boeken om Nederland langs Rusland te leiden. Daarmee gloort de eerste top 7-klassering in liefst vijftien jaar.