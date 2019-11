Opstand bij Napoli: lege spelersbus op weg naar afzonderingsoord

,,Zeg tegen je pa dat we naar huis gaan”, zei aanvoerder Lorenzo Insigne tegen de zoon van Aurelio de Laurentiis. De voorzitter van Napoli vond het tijd voor een retraite na de nederlaag bij AS Roma (2-1) afgelopen weekend.

Geen goed plan, vinden de spelers van Napoli. Volgens Italiaanse media hebben sommigen een advocaat ingeschakeld, omdat De Laurentiis met deze werkwijze zijn boekje te buiten gaat. Dus weigerden ze de spelersbus in te stappen na de Champions League-ontmoeting met RB Salzburg. Muiterij ten top.

Boete

Ook coach Carlo Ancelotti liet zich niet onbetuigd. Hij is niet gediend van het optreden van De Laurentiis en weigerde op de verplichte persconferentie te komen. Ook spreekbuis Fernando Llorente schitterde door afwezigheid. Voor Napoli ligt de boete van de UEFA al klaar.

Maar de hoofdtrainer en zijn technische staf stapten wel in de bus op weg naar Castel Volturno. Of de spelersgroep daar vandaag ook naartoe gaat, is nog de vraag. Een storm raast door Stadio San Paolo.