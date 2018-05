Ospina en Mkhitaryan onzeker bij Arsenal

Robben: Real Madrid als rode draad in de Champions League

25 april Arjen Robben speelde twee seizoenen lang in het shirt van Real Madrid, sindsdien trof hij zijn oude ploeg keer op keer in de Champions League. Vanavond staan beide ploegen voor de vierde keer in het tijdperk-Robben in München tegen over elkaar in de grootste Europese competitie.