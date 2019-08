Oud-NAC'er loodst APOEL naar mogelijk treffen met Ajax

Een hoofdrol was er voor oud-NAC’er Uros Matic, die in de slotfase de beslissende tweede APOEL-goal maakte. Aanvoerder Tomas De Vincenti had de score geopend vanaf de stip. APOEL is door de zege op Qarabag de mogelijke tegenstander van Ajax, mits de Amsterdammers vanavond in eigen huis afrekenen met PAOK Saloniki. De Amsterdammers speelden vorige week in Griekenland met 2-2 gelijk.



APOEL-doelman Boy Waterman keek heel het duel in het Tofiq Bahramov Stadium van Bakoe in Azerbeidzjan vanaf de reservebank toe. De Cyprioten worden gecoacht door de Duitse oud-international Thomas Doll.