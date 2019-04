Overmars: Niemand dacht dat dit kon, behalve Louis van Gaal misschien

,,Eigenlijk dacht niemand dat het kon, behalve misschien Louis van Gaal. Die zei een paar maanden geleden dat Ajax wel zo ver zou kunnen komen. Ik geloofde hem toen niet’', sprak hij woensdag bij de NOS, een dag na de stuntzege op Juventus.



Overmars was nog steeds verbaasd. ,,Voor de wedstrijd twijfelde ik wel of we een kans hadden. Juventus had de hele week vrij gekregen om zich op te laden en wij spelen bijna om de drie dagen. Het was een monsterklus. Als je de voorronden meeneemt, hebben we bijna twintig wedstrijden extra gespeeld. Voor de spelers en de staf is het een buitengewone prestatie.’'