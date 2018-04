Pechvogel Alex Oxlade-Chamberlain mist derde eindtoernooi op rij

Voor Oxlade-Chamberlain is de blessure een hard gelag. Als speler van Arsenal moest hij vanwege identieke blessures ook al strepen zetten door het WK van 2014 - hij ging geblesseerd mee naar Brazilië maar raakte niet op tijd fit - en het EK van 2016 in Frankrijk. In de zomer van 2017 verkaste hij van Arsenal naar Liverpool. In een statement op de website van Liverpool werd niet bekendgemaakt voor hoe lang Alex Oxlade-Chamberlain uit de roulatie is. De club meldde wel dat zijn rentree op z'n vroegst pas volgend seizoen is.



Op Twitter reageerde de 32-voudig Engelse international (zes goals): ,,Het is verschrikkelijk nieuws, ben er flink door van slag'', liet Oxlade-Chamberlain optekenen. ,,Maar ik ben vastbesloten snel én sterker terug te komen. Bovendien verbleekt dit natuurlijk bij wat de familie van de zwaargewonde Liverpool-supporter moet meemaken.'' Gisteren raakte een supporter zwaargewond na een aanslag van Roma-fans.



De blessure bij Oxlade-Chamberlain betekent voor Georginio Wijnaldum vrijwel zeker een belangrijke rol de komende weken, met mogelijk een finale in de Champions League als hoogtepunt. Liverpool moet het al geruime tijd doen zonder 'vaste' middenvelders Emre Can en Adam Lallana.