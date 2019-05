Peter Bosz over uitschakeling Ajax: ‘Dit doet me veel pijn’

Mourinho looft én bekriti­seert Ajax: ‘Alsof ze tegen Vitesse speelden’

10:12 Ajax verdient volgens José Mourinho alle lof voor de manier van voetballen. De Portugese trainer vindt echter ook dat de Amsterdammers tijdens de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League te naïef hebben gespeeld. ,,Het leek alsof ze tegen pakweg Vitesse in de Nederlandse competitie speelden. Of alsof het gewoon een wedstrijd uit de groepsfase was'', zei Mourinho als analyticus in de studio van beIN Sports.