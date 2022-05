Pikante finale tegen AS Roma voor Orkun Kökçü? ‘Mijn vader heeft die contacten’

Met videoHij moest de kramp en de pijn verbijten, maar lachend stapte Orkun Kökçü donderdag van het veld in het Stade Vélodrome, na het bereiken van de Conference League-finale . Nu wacht mogelijk een pikant duel met AS Roma.

Voor de camera's van ESPN moest Kökçü namelijk eerst een vraag over zijn toekomst beantwoorden: of het klopt dat hij rond is met AS Roma, de club die Feyenoord treft in de finale. ,,Geen idee, mijn vader heeft die contacten‘’, aldus Kökçü. ,,Ik neem aan dat hij het mij vertelt als het rond is. Maar Roma wil je gewoon kapotspelen in de finale hoor. Alles voor Feyenoord.‘’



Het was een wedstrijd op het tandvlees, verzuchtte de voetballer even later in de catacomben van het Stade Vélodrome, niet lang na de zwaarbevochten 0-0 tegen Olympique Marseille. Maar meteen daarna brak de brede lach door: de lach van een historische finaleplaats met Feyenoord.

,,Als team zijn we echt tot het gaatje gegaan om dit gelijkspel binnen te halen’’, aldus Kökçü. ,,Ik voelde de pijn en vermoeidheid al in de zeventigste minuut opkomen, we moesten een wedstrijd lang op de hoogste intensiteit spelen, want we wisten dat we fitter waren dan zij. We zijn er aanvallend weinig uit gekomen, maar we hebben ook niets weggegeven.’’

Het duurde even voordat de middenvelder zich realiseerde wat de 0-0 betekende in breder perspectief. ,,Eerst was ik vooral blij dat het erop zat, daarna besef je pas echt wat je bereikt hebt. Een finale, ja, de eerste in twintig jaar. Maar je wil altijd meer. Nu willen we die finale winnen ook.’’

Zenuwen

Voorafgaand aan de wedstrijd werden de zenuwen van de Feyenoorders nog danig op de proef gesteld. Veel te laat arriveerde de Rotterdamse ploeg in het stadion, na de ongekende chaos in de straten van Marseille. Er vloog ook nog een steen door de ruit van de spelersbus, ter hoogte van de plek waar trainer Arne Slot zat.

,,De busrit duurde vooral heel lang’’, vertelt Kökçü. ,,De dag voor de wedstrijd deden we er een kwartier over, nu werden we toch wat ongeduldig, want op de kaart op mijn telefoon duurde het opeens nog een uur. Toen ging er ook nog die steen door de ruit, ja, maar gelukkig zijn we koel gebleven. Bij ons leefde vooraf wel even het gevoel van: als zij ons pijn doen, gaan wij hun pijn doen op het veld. Maar als de wedstrijd eenmaal begonnen is, vergeet je dat. We zijn vooral heel geconcentreerd gebleven.’’

Volledig scherm Orkun Kökçü in duel met Valentin Rongier. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Onvergetelijk

De weg naar Tirana was lang, maar onvergetelijk. Kökçü: ,,Ik ben trots op heel deze campagne, vooral ook op de manier waarop we dit bereikt hebben. We geven alles voor elkaar. Als de ene speler een fout maakt, doet de ander er alles aan om dat recht te zetten.’’

De verdienste van Feyenoord-trainer Arne Slot, vindt de middenvelder. ,,Ik denk wel dat we alles te danken hebben aan trainer Arne. Alles is duidelijk, iedereen rendeert beter door de manier waarop we spelen. We zijn vanaf het begin van het seizoen aan de slag gegaan met een duidelijk plan. Het is gewoon een heel goede match.’’

,,Om de fans zo blij te zien na de wedstrijd, dat doet ons wel echt veel. Zeker de jongens die uit de jeugd komen, voelen dat zo, want we hebben ook andere tijden meegemaakt. Ik heb me ook geschaamd soms. Nu ben ik ongelooflijk blij dat we ze zo blij hebben kunnen maken.’’

