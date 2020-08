Piqué legt eigen hoofd op hakblok: ‘Barça moet veranderen: als ik weg moet, dan ga ik’

Barcelona werd in de kwartfinale van de Champions League door Bayern München compleet voor schut gezet: 2-8. ,,We hebben de bodem bereikt, het absolute dieptepunt. Het is een schande, meer kan ik er niet van maken. En het is ook niet voor de eerste of voor de tweede keer. Deze club heeft verandering nodig, op allerlei vlakken. Dat valt niet meer te verbergen. Ik heb het niet alleen over de coach of de spelers, ik ga niet met mijn vinger naar individuen wijzen, maar ik heb het over iedereen.”