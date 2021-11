Podcast | ‘Haller heeft die hoge transfersom wel waargemaakt’

Ajax won met 1-2 in Turkije van Besiktas. Met een aantal andere gezichten in de basis. Mossou: ,,Het was niet zo dat de jongens die nu een kans kregen zich op een verpletterende manier hebben onderscheiden. Daramy en Neres waren niet al te positief. Maar het is bijzaak als je vijf keer op rij wint de Champions League.’’

Met wederom een hoofdrol voor spits Sébastien Haller. De Fransman maakte dit seizoen al negen doelpunten in de Champions League. ,,Het is echt wonderlijk die negen goals voor Haller. Net zoveel als Robert Lewandoski. Haller heeft die hoge transfersom die Ajax voor hem betaalde wel waargemaakt. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel een beetje toeval. Het is een goede speler, maar dat hij er negen maakt in plaats van vier is ook samenloop van omstandigheden.’’

Natuurlijk gaat het in de podcast ook over het meespelen van Andre Onana in dit duel. Dat roept gemengde gevoelens op. ,,Een trainer handelt anders dan een directeur van een club.’’

Iconen

Verder praten ze over twee overleden iconen. Simon Kistemaker overleed deze week. ,,Hij was ongekend populair in de Achterhoek. Hij was rechttoe rechtaan. Geen eenheidsworst. En hij liet De Graafschap een soort vechtvoetbal spelen. Dat ook heel direct was. Dat paste heel erg bij De Graafschap en de mensen uit de Achterhoek.’’

De andere icoon die wordt besproken is Maradona. Vandaag precies een jaar geleden overleed de stervoetballer in Argentinië. ,,De chaos en tragiek die hem heel zijn leven achtervolgde, is na zijn dood doorgegaan. Nu is er een arts annex schrijver die een boek heeft geschreven over zijn medische bulletins. Daar komt nu weer het verhaal van dat Maradona zonder hart is begraven. Maar vanaf het moment dat hij is overleden is het chaos. Zijn dood heeft een soort Michael Jackson-achtige proporties gekregen.’’

