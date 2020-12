Poll | Ajax haalt de knock-outfase van de Champions League

Club Brugge hoopt bij Lazio op rentree aanvoerder Vormer

7 december Ruud Vormer van Club Brugge kan morgen in de beslissende groepswedstrijd in Rome tegen Lazio voor de Champions League mogelijk zijn rentree maken. De Nederlandse aanvoerder van de Belgische kampioen miste zaterdag de thuiswedstrijd tegen STVV (1-0) wegens buikklachten. Hij meldde zich zelfs even in het ziekenhuis, omdat zijn buik helemaal was opgezwollen.