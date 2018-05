Poll: Was de overtreding van Ramos op Salah een 'bewussie'?

Wijnaldum: Wegvallen Salah was grote klap

8:11 Met de ogen dof stonden ze in de catacomben van het Olympisch stadion van Kiev, Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, zaterdag in de vroege Oekraïense nacht. De eerste Nederlanders in een Champions League-finale sinds Arjen Robben in 2013, maar dat soort mijlpalen kon ze even gestolen worden.