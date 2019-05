Poll: Wat is het beste Ajax aller tijden?

In 1995, pas 23 jaar later, won Ajax voor het eerst weer de belangrijkste prijs in het Europese clubvoetbal, dat nu de Champions League werd genoemd. Een talentvol team onder leiding van coach Louis van Gaal won in 1995 in de finale in Wenen met 1-0 van AC Milan door een goal van invaller Patrick Kluivert. Een jaar later haalde Ajax opnieuw de finale, maar nu was Juventus na strafschoppen met 4-2 te sterk in Stadio Olimpico in Rome.