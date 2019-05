Poll: Wat was het mooiste Champions League-moment van dit seizoen?

VideoEen memorabel en soms krankzinnig Champions League-seizoen is nog maar één wedstrijd verwijderd van het einde. Tottenham Hotspur en Liverpool spelen op zaterdag 1 juni de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid. Wat was voor jou tot nu toe het mooiste moment?

De hattrick van Lucas Moura (Ajax-Spurs) Wat was het mooiste moment van dit seizoen in de Champions League? De winnende goal van Mazraoui (Ajax-Benfica) (1%)

De dribbel van De Jong (Real Madrid-Ajax) (10%)

De vrije trap van Schöne (Real Madrid-Ajax) (10%)

De penalty van Rashford (PSG-Manchester United) (0%)

De hattrick van Cristiano Ronaldo (Juventus-Atlético) (1%)

De kopbal van De Ligt (Juventus-Ajax) (15%)

Vijf goals in 21 minuten (Manchester City-Spurs) (7%)

De vrije trap van Messi (Barcelona-Liverpool) (6%)

Het wonder van Wijnaldum (Liverpool-Barcelona) (25%)

De hattrick van Lucas Moura (Ajax-Spurs) (25%)

Winnende goal Mazraoui (Ajax - Benfica)

Geen club in Europa gaf de Champions League dit seizoen zoveel kleur als Ajax. De ploeg van Erik ten Hag overleefde drie voorrondes, bleef in de poulefase ongeslagen en was een paar seconden verwijderd van de finale in Madrid. Het eerste besef dat er echt iets moois mogelijk was met dit team was er op dinsdag 23 oktober 2018, toen Noussair Mazraoui in de 92ste minuut de 1-0 maakte tegen Benfica. Het geluk was nu eens aan de kant van Ajax, uitgerekend tegen een uitgekiende Portugese topclub.

Volledig scherm Noussair Mazraoui maakt de 1-0 tegen Benfica. © Pim Ras Fotogrtafie

De dribbel van Frenkie (Real Madrid - Ajax)

Frenkie de Jong groeide dit seizoen uit tot het stralende gezicht van Ajax. Met zijn dribbels en passing stond hij symbool voor de onbevangenheid en het spelplezier van de Amsterdammers. De 21-jarige middenvelder uit Arkel maakte in januari zijn keuze voor FC Barcelona, kende daarna wat mindere weken, maar herpakte zich fantastisch. Na zijn magistrale dribbel in Estadio Santiago Bernabéu, waarmee hij Vinícius Júnior en Luka Modric op hun kont liet vallen, wisten ze in Camp Nou zeker dat ze een uniek talent hadden aangetrokken.

Volledig scherm Frenkie de Jong passeert Real Madrid-sterren Vinícius Júnior en Luka Modric, die elkaar verwonderd aankijken. © Getty Images

De vrije trap van Lasse Schöne (Real Madrid-Ajax)

Dinsdag 5 maart 2019, het is een datum die vele Ajacieden nooit zullen vergeten. Iets wat niemand had durven voorspellen, gebeurde toch. Ajax won in Estadio Santiago Bernabéu met 1-4 van Real Madrid, winnaar van vier van de laatste vijf edities van de Champions League. Na de magistrale vrije trap van Lasse Schöne in de 72ste minuut konden de tienduizenden Ajacieden in het stadion volledig uit hun dak gaan.

Volledig scherm Lasse Schöne schiet de vrije trap achter Thibaut Courtois. © REUTERS

De penalty van Marcus Rashford (PSG - Manchester United)

Paris Saint-Germain smijt sinds 2011 met miljoenen oliedollars uit Qatar. Succes blijkt te koop, maar slechts deels. In Frankrijk worden de prijzen aaneengeregen, maar in de Champions League kwam de club uit de Franse hoofdstad nog nooit verder dan de kwartfinale. Dit seizoen waren voor de derde keer op rij de achtste finales al het eindstation. Tegen Manchester United leek er lange tijd niets aan de hand, maar interim-coach Ole Gunnar Solskjaer bracht het geluk in die weken nog met zich mee. Diep in blessuretijd kreeg United wel een heel goedkope penalty na een handsbal van Presnel Kimpembe, maar Marcus Rashford pakte het cadeautje uiteraard gretig uit. United won in Parijs met 1-3, waarmee de 0-2 nederlaag op Old Trafford werd goedgemaakt.

Volledig scherm Marcus Rashford viert zijn © Action Images via Reuters

De hattrick van Cristiano Ronaldo (Juventus-Atlético Madrid)

Cristiano Ronaldo maakte zijn bijnaam ‘Mr. Champions League’ ook dit seizoen weer gedeeltelijk waar. Hij kon Juventus niet de beker schenken in zijn eerste seizoen in Turijn, maar de 34-jarige Portugees liet wel weer zien dat hij altijd hongerig blijft naar meer goals en prijzen. Na de 2-0 nederlaag bij Atlético Madrid in de eerste achtste finale stond Juventus voor een hele zware klus, maar door een hattrick van Ronaldo ging Juventus toch nog door naar de kwartfinale. Daarin bleek Ajax te sterk, ondanks kopgoals van Ronaldo in beide duels.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn hattrick met een Diego Simeone-imitatie. © EPA

De kopbal van Matthijs de Ligt (Juventus-Ajax)

Na de stunt tegen Real Madrid kreeg Ajax in de kwartfinales te maken met Juventus. Na de 1-1 in Amsterdam was Juventus de favoriet in de return in Turijn, maar Ajax won ook daar van een internationale grootmacht. De negentienjarige captain Matthijs de Ligt kopte halverwege de tweede helft de 1-2 binnen, als kroon op een majestueus seizoen voor een van de grootste talenten van de wereld. De Ligt heeft de topclubs voor het uitkiezen, maar lijkt net als zijn maatje Frenkie de Jong nergens van onder de indruk.

Volledig scherm Matthijs de Ligt torent boven iedereen uit en maakt de winnende treffer namens Ajax tegen Juventus: 1-2. © EPA

Vijf goals in eerste 21 minuten (Manchester City-Tottenham Hotspur)

De Champions League zou volgens velen de laatste jaren te saai en voorspelbaar te zijn geworden vanwege de dominantie van een klein aantal clubs, maar dit seizoen waren er (mede door Ajax) flink wat verrassingen en was er meer dan genoeg spektakel. Wat te denken van het eerste kwart bij de kwartfinale tussen Manchester City en Tottenham Hotspur op woensdag 17 april. Na 21 minuten spelen stond het al 3-2 voor City, dat uiteindelijk niet genoeg had aan een 4-3 zege vanwege de 1-0 nederlaag in Londen een week eerder.

De vrije trap van Lionel Messi (FC Barcelona-Liverpool)

Op 1 mei 2005 maakte Lionel Messi zijn eerste goal voor FC Barcelona. Exact veertien jaar later maakte de Argentijn nummer 599 en 600 voor zijn club. Zijn magistrale vrije trap tegen Liverpool zal veel voetballiefhebbers nog lange tijd bijblijven. De 3-0 zege in Camp Nou bleek echter niet genoeg marge voor de return op Anfield, waarmee de grote droom van Messi dit seizoen (zijn vierde Champions League winnen) opnieuw niet uitkwam.

Volledig scherm © Getty Images

Het wonder van Wijnaldum (Liverpool-FC Barcelona)

Georginio Wijnaldum is altijd vrolijk en vriendelijk. Bijna altijd dan, want als zijn trainer hem op de bank zet wordt hij boos. Boos op een goede manier, zo liet hij dinsdagavond weer eens zien. Direct na rust mocht hij invallen van Jürgen Klopp en met twee fraaie goals binnen tien minuten stond het plots 3-0 bij Liverpool tegen FC Barcelona op een kolkend Anfield. Omdat ook de Belgische spits Divock Origi twee keer scoorde voor Liverpool, speelt Wijnaldum samen met Van Dijk op 1 juni zijn tweede Champions League-finale op rij. Benieuwd of Klopp de middenvelder uit Rotterdam dan weer op de bank durft te zetten.

Volledig scherm © REUTERS

De hattrick van Lucas Moura (Ajax - Tottenham Hotspur)

Ajax veroverde dit seizoen de harten van miljoenen voetballiefhebbers over de hele wereld, maar de harten van de spelers en fans in de Johan Cruijff Arena werden woensdagavond even gebroken. Na een prachtige Europese campagne was Ajax seconden verwijderd van de finale in Madrid. Het aftellen was al begonnen in huiskamers en kroegen, maar Lucas Moura had geen genade voor iedereen die Ajax zo graag in de finale had gezien. In de 95ste minuut maakte de Braziliaanse aanvaller zijn derde goal van de avond. Daardoor ging niet Ajax, maar Tottenham Hotspur naar de finale. De trots zal in de toekomst waarschijnlijk overheersen bij de spelers en supporters, maar voorlopig is er vooral sprake van een enorme voetbalkater in Amsterdam en omstreken. Bij Lucas Moura en zijn trainer Mauricio Pochettino waren er tranen, van vreugde en ongeloof.