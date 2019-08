Poll | Welke resultaten boeken PSV, AZ en Feyenoord vanavond in de Europa League?

AZ-coach Slot: We weten wat we kunnen verwachten

7 augustus AZ rekent er op donderdag in de derde voorronde van de Europa League tegen FC Marioepol te kunnen beschikken over Jonas Svensson. Coach Arne Slot zei dat de Noorse verdediger op de laatste training in het stadion van Odessa een fitte indruk achterliet. ,,Het ziet er goed uit. Maar Jonas heeft twee wedstrijden gemist. We moeten daarom nog even afwachten.”