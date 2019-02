Poll | Werd de Ajax-treffer van Tagliafico terecht afgekeurd?

‘Kwaliteit druipt van Benzema af, toch is er altijd discussie’

14:24 Karim Benzema is vanavond de onbetwiste aanvalsleider van Real Madrid in de Johan Cruijff Arena. De 31-jarige Fransman speelt al sinds 2009 voor ‘De Koninklijke’, maar voor fans was hij in al die jaren ook vaak de gebeten hond. Hoe komt het dat hij het zo lang volhoudt bij misschien wel de grootste club ter wereld?