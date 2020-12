Porto maakt zich op voor volgende ronde na gelijkspel tegen geplaatst Manchester City

Samenvatting Klopp na nederlaag Liverpool: ‘Duim omhoog, geen blessures, we gaan gewoon door’

26 november Trainer Jürgen Klopp verloor vanavond voor de eerste keer met Liverpool een thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Atlanta zegevierde op Anfield verrassend met 2-0. ,,Of het een frustrerende avond was voor mij? Ja, natuurlijk, het was geen goede wedstrijd van onze kant”, gaf Klopp na afloop toe.