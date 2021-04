Porto ontvangt Chelsea in Sevilla

Kan Ajax in Bern beschikken over Blind? Ten Hag wacht training af

17 maart Erik ten Hag ziet de aanval als de beste verdediging voor Ajax. De trainer laat weten de voorsprong te verdedigen door na de 3-0 in Amsterdam voor het tweede duel met het Zwitserse Young Boys opnieuw een overwinning te vragen van zijn ploeg. ,,De opdracht is om de wedstrijd te winnen", aldus Ten Hag, die nog niet zeker weet of de meegereisde Daley Blind inzetbaar is.