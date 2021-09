Portugese media zien oppermachtig Ajax: ‘Een van de grootste rampen uit de clubhistorie van Sporting’

,,Achtenzestig seconden. Dat was de tijd die Sporting stand wist te houden bij de terugkeer in de Champions League", zo zag Público. ,,Het was een nachtmerrie van epische proporties voor Os Leões (De Leeuwen). Het is direct een van de grootste rampen in de geschiedenis van Sporting in thuiswedstrijden. Alleen Bayern München won eens met 0-5 in 2009. Die cijfers laten er geen twijfels over bestaan: de ploeg van Rúben Amorim was hier niet op voorbereid en het is de vraag of de spelers van dit trauma zullen herstellen.”

Ook de krantenkoppen van Record en A Bola zijn niet mals: ,,Overreden” en ,,Horror in Alvalade” valt er op de voorpagina's van de Portugese kranten te lezen. Laatstgenoemde medium spreekt eveneens van een nachtmerrie bij de terugkeer in de Champions League: ,,Wat een vernedering van de Portugese kampioen”. Record heeft het over een harde realiteit heeft die over Sporting heen walste. ,,Ajax deed wat het wilde in Lissabon.”

Volledig scherm Sébastien Haller en de Portugese voorpagina's. © Pro Shots

Coach Rúben Amorim zag dat zijn spelers leden tegen Ajax: ,,Ajax was beter. Ajax is zeer ervaren als team in Europa en we waren goed voorbereid, maar zoveel ervaring hebben wij niet. We hadden veel nerveuze spelers en dat is normaal, maar die onervarenheid merkte je. Het afgekeurde doelpunt (de 2-3, red.) had de wedstrijd helemaal anders gemaakt, maar na de 1-4 was het over. Mijn spelers leden op het veld. Ik heb meer medelijden met de spelers dan met mezelf. We moeten hier lessen uittrekken. Ik ben erg trots op de jongens.”

Speciale aandacht in Portugese media was er uiteraard voor Sébastien Haller, die vier goals maakte, en uitblinker Antony. ,,Het kostte wat (22 miljoen euro), maar het is al het geld waard geweest voor Ajax. De Fransman, die zijn interlands voor Ivoorkust speelt, stond altijd op de juiste plek en was de belichaming van de Amsterdamse dominantie", schrijft Público over Haller. Over Antony: ,,Hij deed wat hij wilde met Rúben Vinagre en Matheus Reis en was bij meerdere goals van grote waarde.”

