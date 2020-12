Poulefase Champions League in coronatijd spannend tot het eind

Door Maarten Wijffels



‘Poulefase in sprinttempo wordt minder voorspelbaar’. Dat was afgelopen oktober de kop in deze krant bij een vooruitblik op het nieuwe Champions League-seizoen. Een seizoen dat startte in de bijzondere tijden van een pandemie. De poulefase begon pas op 20 oktober, normaal is er dan altijd al een maand van wedstrijden achter de rug. Voor veel topspelers en teams was alles anders. Iedereen zocht naar nieuw ritme en nieuw evenwicht. Nu, begin december, is duidelijk waar we naar hebben gekeken: het meest ‘open’ toernooi in jaren.