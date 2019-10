Primeur Iraanse verslaggeefster bij Ajax - Chelsea

Barcelona zonder Sergi Roberto en Umtiti tegen Slavia Praag

15:36 FC Barcelona reist zonder Sergi Roberto en Samuel Umtiti naar Praag, waar morgen een duel wacht met Slavia, de derde groepswedstrijd in de Champions League. Sergi Roberto liep zaterdag in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Eibar een lichte knieblessure op, Umtiti hield aan de laatste training vandaag in Barcelona een gekneusde knie over.